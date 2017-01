HOBRO: Henover weekenden var der mulighed for at gøre en god handel, da der var outlet i Hobro Idrætscenter.

Her kunne man spare penge på alt fra modetøj og skiudstyr til brugskunst og børnetøj. Men på trods af de mange gode tilbud var det sværere at lokke kunder til, end det var sidste år, hvor outletmessen var i Hobro for første gang.

I alt var 3500 kunder forbi, og det er 500 færre end året før. Det ærgrer selvfølgelig nogle af dem, der havde håbet at komme af med varer.

- Det går dårligere i år end sidste år, desværre, lyder det fra Lisette Jakobsen, der solgte vinterjakker.

Hun mener, at tidspunktet for messen kunne være anderledes.

- Traditionelt har folk jo ikke så mange penge mellem hænderne i slutningen af januar, lyder hendes vurdering.

Og tidspunktet er en af de ting, der bliver undersøgt, når årets outlet skal evalueres, lyder det fra Nicolaj Holm, der som direktør i Vesthimmerland Messecenter stod for arrangementet.

- Derudover vil vi arbejde på at få endnu flere sælgere med ved at tage endnu en af hallerne i brug, siger Nicolaj Holm, der vurderer, at et større udbud vil give flere kunder.

- Allerede i år var der stor interesse fra folk, der ønskede en stand, men vi havde desværre ikke plads til allesammen, siger han, og tilføjer.

- Jeg tror sagtens at vi kan fylde begge haller næste år.