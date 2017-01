FREDERIKSHAVN: En 52-årig mand fra Frederikshavn blev natten til lørdag overfaldet i sin egen lejlighed i Søndergade af en 49-årig bekendt.

Den 49-årige havde opsøgt den anden mand og banket på hos ham for at komme ind, men da døren ikke blev åbnet, så valgte han at gå selv og sparke døren ind. Inde i lejligheden overfaldt han den 52-årige med adskillige slag, og det var først, da offeret fik fat i en genstand, som han slog den 49-årige i hovedet med, at han fik stoppet overfaldet, siger vagtchef Mogens Hougesen fra Nordjyllands Politi.

Umiddelbart derefter kom en patrulje til stede og fik anholdt den 49-årige. Han bliver fremstillet i et grundlovsforhør i løbet af lørdag, hvor der vil blive fremsat en begæring om varetægtsfængsling.