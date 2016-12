AARS: Langt de fleste grundforløbselever på Erhvervsskolerne i Aars har i år fået en ekstra julegave i form af en praktikplads i en virksomhed.

Siden sommerferien har Praktikcenteret på Erhvervsskolerne lavet ikke mindre end 200 uddannelsesaftaler.

Det er noget, der ligner ny rekord.

- Og der er stadig ubesatte praktikpladser indenfor for stort set alle fagområder, lyder det fra praktikcenterleder Asger Andersen.

- Indenfor for nogle fagområder er efterspørgslen endda så stor, at virksomhederne begynder at ansætte eleverne, inden de har påbegyndt et grundforløb, føjer han til.

Erhvervsskolerne Aars har gennem hele 2016 løbende været i dialog med det lokale erhvervsliv om de fremtidige rekrutteringsudfordringer.

- Og vi må virkelig sige, at de forskellige initiativer har båret frugt, lyder fra anerkendende fra Asger Andersen, som i samme åndedrag konstaterer, at der stadig er over 50 ubesatte praktikpladser på skolens hjemmeside.

Den største udfordring i det nye år handler således om at få så mange og unge voksne som muligt til at overveje en fremtid med en erhvervsuddannelse.

Der starter nye grundforløb på alle uddannelser 16. januar 2017.

- Og vi er klar ved telefonerne straks efter nytår, annoncerer studievejleder Minna Hjort Jespersen.