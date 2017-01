Lys forude for arkiv

FDM klager over Aalborgs nye p-afgifter

BRØNDERSLEV: Brønderslev Vand A/S er på jagt efter rent vand. Brønderslev Kommune har givet vandforsyningen tilladelse til at etablere tre nye vandforsyningsboringer nær Nibstrup Plantage. Der er tale om prøveboringer. Mens der prøvebores, må der afledes maksimalt 54.000 kubikmeter vand til Lygtebækken.

Vandforsyningen har fået lov til at prøvebore i Nibstrup Plantage

