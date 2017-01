SKATSKOV: Rebild Turistforening går i år lige til kommunegrænsen, når foreningen afvikler sin traditionelle nytårstravetur søndag 8. januar. Traveturen 2017 går nemlig til Skatskov, som ligger lige i udkanten af Rebild Kommune mellem Gl. Nørager og Aalestrup, grænsende op til hovedvej A13.

I Rebild og nærmeste omegn har der måske nok været en tendens til at tro, at egeskoven i Skindbjerglund er noget ganske enestående, men rent faktisk er Skatskov ikke så langt fra at kunne måle sig med Skindbjerglund - sådan rent skovhistorisk.

For 300 år siden gik Skatskoven helt ind til Aalestrup, men med tiden er skoven skrumpet en del, og i dag er den fredet. Der må ikke plantes importerede egetræer, og træerne i skoven skal være af de to danske sorter: vintereg og stilkeg.

Ellen Poulsen bor i udkanten af Skatskov, og hun har et indgående kendskab til fortællingerne om skoven, dens ejere og dens beboere. I forbindelse med nytårstraveturen i Skatskov er det hende, der viser rundt, sammen med forstmand Jens Erik Nielsen, der har stor indsigt i dyrkningsformerne i skoven.

På nytårsmenuen står cirka cirka toogenhalv times travetur i kuperet terræn, så turen er ikke for gangbesværede.

Undervejs serveres der varm kakao og en bolle med smør.

Udgangspunktet for traveturen er Skatskov Rasteplads, der ligger på vestsiden af hovedvej A13 ca. 300 m syd for St. Binderup Kro.

Turen er gratis for medlemmer af Rebild Turistforening, mens den koster 30 kr. for øvrige deltagere.

- Vi plejer at være rigtig mange på nytårstraveturene, så kom i god tid, lyder det på forhånd fra kasserer i Rebild Turistforening, Jens-Peder Vium.