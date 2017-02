STORE VILDMOSE: For første gang holdes der Ørnens Dag i Brønderslev. Det er et arrangement, der gennem flere år er holdt over hele landet.

- Da vi nu har fået kongeørne i Store Vildmose, er det oplagt at markere Ørnens Dag, siger Anni Guldberg Madsen fra Dansk Ornitologisk Forening. Der er tidligere holdt Ørnens Dag i blandt andet Lille Vildmose.

Det unge kongeørnepar i Store Vildmose fik deres første unge i fjor.

Anni Guldberg Madsen fortæller, at der i området omkring Store Vildmose fra 2009 regelmæssigt blev set unge kongeørne. Og i 2015 var der mindst tre forskellige fugle i området. I efteråret 2015 havde to unge kongeørne så dannet par. Parret byggede rede i et sitkahegn i Ørnefennerne.

Ørneparret slog sig ned ikke langt fra det sted, hvor den sidste ørn levede for omkring 150 år siden. Den dengang sidste ørn ynglede.

- På søndag vil vi kigge efter ørnene. Mødested er Taffelgårdsvejs forlængelse mod vest gennem Ørnefennerne. Mødested er ved Fenne 44.

Anni Guldberg Madsen og Einar Flensted-Jensen fra DOF, opfordrer til at tage noget varmt at drikke med.

Der er mulighed for at læse mere om Ørnens Dag på dof.dk.