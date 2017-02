HJØRRING: Fangekoret fra Vridsløselille Statsfængsel har 150 kirker på venteliste, men det er lykkedes Soroptimist International Hjørring at kunne arrangere en koncert med Fangekoret i

Sct. Catharinæ Kirke lørdag 25. marts kl. 19.30.

I de første 10 år af Fangekorets virke var der ingen, der kendte noget til de syngende forbrydere. De var gemt af vejen, men da de udgav en cd i 2004 fik offentligheden øje på dem. Der startede en efterspørgsel efter koret udenfor murene og med tiden fik Direktoratet for Kriminalforsorgen lavet nogle særlige udgangsregler, som i dag muliggør en koncertvirksomhed. I de sidste 10 år har Fangekoret sunget for fulde huse rundt i hele Danmark, og der er lange ventelister på deres optræden.

Koret optræder med sange, som korsangerne selv har skrevet samt information om korets virke og livet bag murene. Teksterne handler om skyld, tro, fejltrin, tilgivelse, had, håb og anger. Fangekoret ledes af Louise Adrian, der har fået flere priser for hendes arbejde med koret.

Fangekoret har overdraget 145.000 kr. til Børnetelefonen under Børns Vilkår, som overskud for salget af deres CD’er. Fangekoret har været med til at starte Cafe Exit, som hjælper indsatte i livet efter fængselsstraffen. Der er skrevet bøger og lavet film om Fangekoret, som kaldes for Kriminalforsorgens mest synlige resocialiserende projekt.