BRØNDERSLEV: Natteravne forbinder vi normalt med lidt ældre eller forældre, som kerer sig om de unge i nattelivet.

27-årige Janne Johansen falder lidt udenfor mønstret, fordi hun er yngre end de fleste natteravne.

Hun burde nærmest være i målgruppen.

Lørdag formiddag var hun sammen med en af de ældre natteravne i Brønderslev, Flemming Skov, på gaden for at hverve nye natteravne.

- Jeg har løbet byhormonerne af mig, siger kvinden i den karakteristiske gule jakke, som lyser op i nattelivet og fortæller, at her er nogle ansvarlige voksne mennesker, som de unge kan henvende sig til for at bede om hjælp eller blot at få en snak.

Janne Johansens interesse for at være natteravn, kommer ikke ud af det blå.

- Begge mine forældre har været natteravne, og min far er det stadig, fortæller hun.

Interesse - men ingen nye

Selv om de to natteravne var bevæbnet med både foldere, indmeldingsblanketter og, ikke mindst, slik, så blev korpset af natteravne i Brønderslev ikke større.

- Der var nogle, som viste interesse og tog noget materiale med hjem, som de ville kigge nærmere på, men det blev ikke til nogle indmeldinger på dagen, fortæller Janne Johansen om de to timer, som hun og Flemming Skov var i Nygade.

Lige nu er de kun omkring et dusin natteravne, men det tal skulle helst være omkring de 30.

- Nogle gange må vi tage vagter flere weekender i træk, som det er nu, fortæller Janne, som selv har været natteravn i fire år.

Hun håber dog, at flere vil trække i den gule jakke.