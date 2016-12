To kunder kan powershoppe

Byggeri i Gug Alper får lov til at fortsætte

Dyrt at fyre fyrværkeri af før nytår

48-årig fængslet for klorin-overfald

19 års fængsel for 3,7 kilo narko

Nordpolen er tæt på at rammes af tøvejr

Kvinden holdt stille og ventede på at komme til at svinge til venstre, da en bagvedkørende bil - ført af en 28-årig mand - ramte hende med høj fart, oplyser vagtchef Bruno Brix, Nordjyllands Politi.

BRØNDERSLEV: En 41-årig kvinde blev onsdag eftermiddag kørt på sygehuset efter et trafikuheld på Aalborgvej i Brønderslev.

