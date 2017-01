SÆBY: Salgskurven for fyrværkeri er næsten gået lige så hurtigt op som en mellemstor familieraket.

Lars Kjeldgaard - fra Sæby Planteskole Nejsiglund - har i år øget salget, selv om der er kommet flere, der sælger nytårsskyts.

Få minutter før lukketid d. 31.12. kunne de sidste kunder konstatere, at flere sortimenter var udsolgte.

Der bliver altid købt noget skyts med hjem, som det har været tradition de seneste hundrede år.

- Nogle kunder går efter at være vejens førende fyrværkerimester, mens andre køber ind efter, hvad deres mindste børn kan have glæde af. Min største kunde købte for 8.000 kroner, men ellers ligger gennemsnitskøbet pr. kunde i min forretning på godt 300 kroner, fortæller Lars Kjeldgaard.

Den gennemsnitlige husstand i Danmark køber for 122 kroner, hvilket peger på, at der bliver langet meget krudt over disken på årets sidste to uger, hvor det er tilladt at sælge skyts.

- Vi har på alle måder et sæsonpræget salg, aktuelt med nytårsskyts og tidligere på måneden med juletræer og dekorationer, slutter Kjeldgaard.

Planteskolen holder nu lukket i to måneder, inden den åbner for salg af forårsplanter og fortsætter om sommeren og efteråret med årstidens blomster og planter.