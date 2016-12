Boligejere bør tjekke huset for løse tagrender og skorsten

Her var de kraftigste vindstød i Nordjylland

Mange af dem skal blive liggende i skovbunden, fordi de døde stammer og grene indgår i et naturlig kredsløb, hvor de bliver til levesteder for blandt andet biller og svampe.

Det er især ældre og rådne træer, som er bukket under for stormens rasen.

For selv om stormen Urd kun har væltet få træer, kan løse grene blæse ned, mens delvist knækkede træer pludselig kan give op og vælte, fortæller skovrider Ole Livbjerg Klitgaard.

Men skal man ud at nyde naturen, er det en god idé af færdes i skoven med lidt ekstra omtanke de næste par dage, advarer Naturstyrelsen.

HELE LANDET: Det kan være tiltrængt med en frisk gåtur i skoven efter at have fyldt maven med julemad de seneste dage.

