AALBORG: Tirsdag formiddag rundede Aalborg Lufthavn en længe ventet milepæl, idet man for første gang nogensinde har haft 1,5 million passagerer igennem på et enkelt kalenderår.

I lufthavnen har man selvfølgelig vidst, at det magiske tal nærmede sig, og man ventede, at passageren skulle findes på et fly lige over middag til enten Amsterdam eller København.

Men det gik hurtigere end ventet, så vedkommende blev fundet på Norwegians afgang til Malaga kl. 10.35.

Nærmere bestemt var der tale om en kvinde fra Aarhus, som sammen med hele sin familie var på vej til Malaga for at fejre julen på tværs af tre generationer.

Familien ønsker ikke sit navn offentliggjort, men de fortæller, at de har rejst flere gange fra Aalborg Lufthavn:

- Det har vi gjort, fordi vi altid får en god oplevelse her. Det er nemt at tage turen fra Aarhus, der er gratis parkering, og så er servicen i lufthavnen noget helt særligt, fortæller den glade familie fra Aarhus.

I dagens anledning fik de et gavekort til den toldfri butik på 1500 kroner samt 15 adgangskort til lufthavnens lounge.

Salgs- og marketingdirektør Rikke Mølgaard fortæller, at når man i lufthavnen nu runder 1,5 million passagerer på et enkelt år, medfører det naturligt, at 2016 vil ende med en historisk passagerrekord.

Faktisk er det seks år siden, at man rundede 1,3 million passagerer, så dagens jubilæum kommer senere end håbet:

- Det er vanskeligt at forudsige, hvordan selskaberne vil bruge lufthavnen. I år har vi for eksempel mistet både Lufthansa og Turkish Airlines, og ellers havde vi nået den nuværende milepæl noget tidligere på året, siger Rikke Mølgaard.

Hun forventer da også, at året som helhed vil ende med en fremgang på ni procent for indenrigsrutens vedkommende, 13 procent for charter, og en tilbagegang på otte procent for udenrigsruternes vedkommende.