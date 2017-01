En sang for skole og venskab

Vinterstorm hærger over store dele af Europa

Ild i førerhuset under lastbilchauffør

Broklap går nu op to gange

Tyvene var kommet ind ad terrassedøren, som de havde brudt op med et koben. Herefter havde de indfundet sig på kontoret, hvor de stjal et pengeskab med blandt andet bilnøgler og pas i.

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at NORDJYSKE Medier anvender cookies. Denne information deles med tredjepart.

Læs mere om cookieregler og persondatapolitik her. Jeg accepterer cookies