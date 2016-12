THY-HANNÆS: To gerningsmænd stjal natten til onsdag et pengeskab på Skyum Idrætsefterskole og kørte bagefter til en nærliggende genbrugsbutik, hvor butikkens lagerhal blev brugt som skjulested for at åbne og tømme pengeskabet.

Ifølge Thisted Politi var indholdet i skabet gamle eksamensbeviser, protokoller fra bestyrelsesmøder og kun få kontanter.

De to gerningsmænd begyndte deres forehavende i Thisted, hvor de først brød ind et sted, for at finde en trailer, men først hos XL-byg lykkedes den del samt en palleløfter.

Politiet har ikke mange, men dog enkelte spor at gå efter.