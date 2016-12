To kunder kan powershoppe

Derudover er han kendt som musiker, bl.a. fra Beatrio, og han fortæller, at han lige nu arbejder på sit debutalbum med rockmusik.

De seneste knap otte år har Peter Haandsbæk Jensen været frimenighedspræst i Thorsted, hvilket han fortsætter med, samtidig med at han har været friskolelærer i Øster Jølby. Han er i øvrigt tidligere leder af både Hundborg Friskole og Thisted Friskole.

Forinden får menighedens medlemmer lejlighed til at møde Peter Haandsbæk Jensen, når han holder foredrag i præstegården i Klim onsdag aften 18. januar om den islandske forfatter Jon Kalman Stefansens bog "Fisk har ingen fødder".

HANNÆS: 60-årige Peter Haandsbæk Jensen, Thisted, er indstillet af bestyrelsen for Klim-Hannæs Valgmenighed til stillingen som ny valgmenighedspræst. Afgørelsen træffes på menighedens ekstraordinære generalforsamling på Klim Friskole søndag eftermiddag 29. januar efter en gudstjeneste i valgmenighedskirken.

Han regner med at fortsætte som frimenighedspræst i Thorsted - er i øvrigt friskolemand og rockmusiker

Peter Haandsbæk Jensen er - udover at være præst og friskolelærer - også som her kendt som rockmusiker. Arkivfoto: Michael Koch

