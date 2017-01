FFI reddede et point til sidst

The Pretenders fra Brønderslev spillede opvarmning til The Hollies i maj 1966 i PG-klubben i Brønderslev og i 1968 vandt de DR’s konkurrence "Toppen af Poppen". Den 20. maj stiller de med hele den originale besætning.

Face To Face, der startede i kælderen på Fladstrand Skole, fejrer 50 års jubilæum med den autentiske besætning fra 1967 og med Jane Riberholt som support på bassen.

Det samme gør The Firebirds, der i 1966 vandt det nordjyske mesterskab i pigtrådsmusik og som i juli 1966 varmede op til irske Them.

De fire bands, der medvirker, er The Claimbers, Frederikshavns første rigtige pigtrådsorkester, som var husorkesteret i de første Cosy-år, før nogen i Frederikshavn havde hørt om Beatles og Stones. The Claimbers stiller med tre af de fire originale medlemmer.

Billetterne til de første to reunions blev nærmest revet væk. I år bliver billetterne frigivet 1. februar via Arena Nord og Det Musiske Hus’ billetsystem og billetkontorerne på turistbureauerne i Skagen, Sæby og Frederikshavn.

Men er bentøjet ikke til tre-fire timers non stop på dansegulvet, så er indholdet, musikken, den samme som i de gode gamle dage på Cosy Club.

Cosy Club genopstod i 2015, og det blev så stort et tilløbsstykke, at arrangørerne gentog bedriften i 2016, og nu følger altså Volume 3 af den genopstandne popklub.

Men musikken og minderne lever videre. Og nu genopstår Cosy Club så igen igen. Den 20 . maj er der atter ægte pigtrådsmusik i Det Musiske Hus leveret af fire af de bands, der var med dengang i de glade tressere, da The Beatles og Rolling Stones for altid forandrede populærmusikken og Peter Belli herhjemme var det store ungdomsidol.

FREDERIKSHAVN: Cosy Club, Frederikshavns legendariske popklub lukkede og slukkede i 1967, da diskomusikken og diskotekerne tog over efter pigtrådsmusikken på det populære spillested i Jernbanegade.

De gamle popdrenge kan endnu. Ja, de kan slet ikke lade være. 20. maj er der for tredje år på stribe Cosy Club Reunion i Det Musiske Hus. Arkivfoto: Henrik Louis

