AALBORG: Aalborg Pirates havde topholdets held og dygtighed, da holdet tirsdag slog de regerende mestre fra Esbjerg Energy med 4-3.

Første periode endte 1-2 og tilhørte et Esbjerg-hold, der trods en beskeden ottendeplads i ligaen ikke var kørt til Aalborg for at lade sig kyse af det suveræne tophold.

Ryan McDonough bragte piraterne i front, mens Jared Knight udlignede for Esbjerg. I perioder var hjemmeholdet presset langt tilbage i egen zone, og de rødblusede måtte tage tre udvisninger, fordi de hele tiden var på bagkant.

Det tredje overtal udnyttede Esbjerg til at bringe sig foran ved Esben Nielsen. Uden storspil af pirat-keeper Ronan Quemener, kunne det været gået langt værre for hjemmeholdet.

Piraterne fik sat spillet bedre i anden periode, der længe så ud til at blive målløs. Men med blot 40 sekunder tilbage at spille gled Peter Quenneville igennem Esbjerg-defensiven og udlignede til 2-2.

Tredje periode bød på en tur i rutsjebanen. Ryan Martindale bragte Esbjerg i front med 3-2, men blot 30 sekunder udlignede Peter Quenneville med sit andet mål i kampen. Med godt fem minutter tilbage afgjorde Julian Jakobsen kampen til piraternes fordel.