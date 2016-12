FREDERIKSHAVN: Han har fået sin ishockeyopvækst i Frederikshavn, men torsdag aften var Martin Højbjerg hård ved sin barndomsklub.

Med scoringen til 2-0 spillede forwarden en afgørende rolle for Aalborg Pirates, der vandt 4-0 i Scanel Hockey Arena.

- Det er selvfølgelig lidt specielt. Da jeg løb rundt heroppe, regnede jeg selvfølgelig ikke med, at jeg en dag skulle stå på den anden side i de her lokalopgør, men jeg er rigtig glad for, at være i Aalborg, og jeg er også glad for, at vi vandt i dag, siger Martin Højbjerg.

Han var selvsagt meget tilfreds med indsatsen i den overbevisende sejr.

- Det var en kamp mellem to gode hold. Det var selvfølgelig en fordel for os, at vi kom foran, fordi det betød, at kampen blev spillet på vores præmisser, men generelt synes jeg, at vi spillede en rigtig god kamp, konstaterer Martin Højbjerg, der kan se frem til at møde sin tidligere klub igen i morgen, når holdene tørner sammen i Aalborg.

- Nu skal vi sørge for, at vi får restitueret ordentlig, så vi også er klar til den kamp. Vi er lidt pressede på ressourcer, fordi vi har så mange folk ude, men vi fokuserer på de ting, vi kan gøre noget ved, lyder det fra Højbjerg.