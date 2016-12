Forfatter: Pension skaber problemer for kongehuset

Der er præmier til de fire bedste par i hver række, og desuden er der sølvpoint til nummer et, to og tre. Der spilles også om Hjallerup Markeds udsatte vandrepokal.

Det er 43. gang Hjallerup Bridgeklub er vært for turneringen, der i mange år blev arrangeret af Aalborg Stiftstidende. Hjallerup Bridgeklub sprang til, da Aalborg Stiftstidende stoppede turneringen.

HJALLERUP: Hjallerup Bridgeklub er ved at lade op til Danmarks største bridgeturnering. Den afvikles søndag i Hjallerup Idrætscenter.

Hjallerup igen vært for stor bridgeturnering

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at NORDJYSKE Medier anvender cookies. Denne information deles med tredjepart.

Læs mere om cookieregler og persondatapolitik her. Jeg accepterer cookies