BRØNDERSLEV: Aftenkampen mod ligaens bundprop AaB Floorball kom kun fire dage efter at Brønderslev-holdet havde tabt finalen i året pokalturnering. Spørgsmålet var, om skuffelsen efter lørdagens nederlag på 8-9, stadigvæk sad i spillerne.

Stillingen efter 1. periode var 4-0 til Brønderslev-holdet, der spillede fornuftigt, uden at imponere, og øgede føringen igennem hele perioden.

2. periode benyttede træneren Alex Jurekson til at ændre på kæderne for at prøve forskellige sammensætninger, og for at få så mange spillere i kamp som muligt. Det betød flere fejlpasninger, forkerte placeringer og manglende kampgejst fra Brønderslevs spillernes side, det benyttede, et, i øvrigt godt kæmpende ungt AaB-hold sig af, og scorede tre mål uden at Hot Shots kunne svare igen, så stillingen ved periodens afslutning var 4-3.

Det betød at træneren i 3. periode, med små ændringer, vendte tilbage til opstillingen fra 1. periode, det gav betydelig mere pres på AaB-mandskabet, der ikke fik den samme mulighed til at etablere sit hurtige contra spil, som i 2. periode. Til gengæld fandt AaB-målmanden storspillet frem og det lykkedes ham at holde målet rent i næsten 10 minutter, før det endeligt lykkedes Andreas Glad at få scoret til stillingen 5-3.

Herefter begyndte Brønderslev-holdet endeligt at spille det spil, som de er kendt for, med hurtige pasninger, godt positions spil og kamp om bolden, hvilket også betød yderligere to scoringer til slutstillingen 7-3.

- Resultatet er en godkendt 1. periode samt ikke mindst, de sidste 10 minutter af 3. periode. Det, der ligger derimellem, er der ikke meget godt at sige om, men meget at arbejde med, og det vil ske til næste træningssamling så holdet bliver optimeret før den vigtige udekamp lørdag 28. januar mod Rødovre, siger formand for Hot Shots, Jeppe Bisgaard.

- Et skulderklap til AaB for deres indstilling om, trods overgang af flere spillere til andre klubber, at fortsætte med at kæmpe for deres plads i floorball ligaen, det er der andre klubber, der tidligere har trukket sig, der kunne lære noget af.