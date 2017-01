Masser af underholdning under pokalfinalestævne

Nu gælder det først pokalfinalen, og her bliver der også tale om en tæt kamp.

I damernes finale venter også en spændende kamp. Her møder AaB Floorball Århus FK.

- Den bliver intens, temmelig sikkert med masser af fight og publikum vil få masser af dramatik for entrepengene, lover Lars Bisgaard.

- Der er naturligvis en vigtig spiller at skulle undvære men til gengæld har vi fået tilgang af en del spændende spillere i form af Niklas Juul Jensen, Bo Kanstrup, Anders Tengnagel, Ronnie Schou, Jan Krejcicek og Oliver Lendzian.

Brønderslev døjer med en del skader op til kampen, og ser blandt andet ud til at måtte undvære lands-holdspiller Steffen Jensen.

- Vi har haft en del udskiftning i forhold til guldholdet fra sidste sæson, og samtidig har vi skulle integrere en ny træner i Axel Jureksson, men vi syntes at vi hele tiden kan notere fremskridt på spillet, så vi skal nok give Copenhagen kamp til stregen, fortæller pr- og eventansvarlig for Brønderslev Floorball Club, Lars Bisgaard.

Så det er københavnerne der må vurderes til at være favoritter selv om de er på udebane.

Copenhagen besøgte Brønderslev i Danmarksturneringen tilbage i oktober, og her vandt københavnerne 3-8.

Her er man oppe imod formstærke Copenhagen FC der aktuelt ligger som nr. 3 i Danmarksturneringen mens de danske mestre fra Brønderslev ligger nr. 6.

Brønderslev Floorball Club Vendsyssel Hot Shots står som arrangør, og klubben kan glæde sig over at man selv er med i herrernes finale.

BRØNDERSLEV: Brønderslev Hallen lægger igen i år halgulv til et floorball pokalfinale stævne, når der lørdag 14. januar spilles herre- og damefinaler.

Hot Shots er vært for finalestævne

Brønderslev håber at det bliver scener som denne der vil præge pokalkampen mod Copenhagen. Foto: Henrik Dahl Nielsen

