AALBORG: Den verdensomspændende rockerklub Satudarah viser i øjeblikket interesse for Nordjylland, men er ikke på vej til at blive etableret her. Sådan lyder det fra Nordjyllands Politi, efter at personer med relationer til rockerklubben har vist sig i Aalborg den seneste tid.

Personerne har blandt andet været synlige i Aalborgs natteliv, og i sidste uge blev en 27-årig mand - også med relationer til Satudarah - varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for at være i besiddelse af et skarpladt våben.

- De er set tre gange inden for de seneste måneder - blandt andet i forbindelse med lanceringen af juleøllen, siger politiinspektør Stig Lundbo.

Ikke fuldgyldige medlemmer

Ifølge politiinspektøren bor personerne i Nordjylland, men der er ikke tale om fuldgyldige medlemmer af rockergruppen.

- Der er tale om personer i periferien. Men det betyder vel, at rockerklubben viser interesse for Nordjylland, siger han.

Stig Lundbo fortæller, at poltiet ikke har nogen indikationer om, at rockerklubben skulle være ved at etablere sig i de nordjyske. Han understreger, at rockere og andre med banderelationer i Nordjylland hele tiden bliver monitoreret af politiet.

- Vi følger udviklingen meget tæt, og vi forsøger selvfølgelig at undgå, at de får fodfæste heroppe, siger han.

Satudarah blev etableret i Holland i 1990, og har de senere år åbnet nye afdelinger over hele verden - blandt andet i Canada, Indonesien, Spanien, Tyrkiet, Sydafrika, Norge, Sverige og i Danmark. Satudarah kom til Danmark i 2013, hvor de etablerede sig i Bagsværd.