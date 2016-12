AARHUS: Politiklagemyndigheden udtaler nu kritik i sagen vedrørende Svinkløv Badehotel.

Den Uafhængige Politiklagemyndighed blev den 18. oktober 2016 orienteret om et alarmopkald, hvor en borger den 26. september 2016 ringede 112 til alarmcentralen i anledning af branden på Svinkløv Badehotel. Politiklagemyndigheden besluttede af egen drift at iværksætte en undersøgelse efter reglerne om behandling af adfærdsklagesager i retsplejelovens § 1019 b.

Af lydoptagelsen fra alarmopkaldet fremgår det, at alarmoperatøren gentagne gange afkrævede borgeren en præcis adresse på Svinkløv Badehotel og i den forbindelse blandt andet sagde:

"Det var sgu da bedre, du vidste, hvor du var henne, men nu skal jeg nok gøre det", ligesom alarmoperatøren sagde: "[...] Og når man skal bruge brandvæsenet, er det rart at vide, hvor man er henne. Farvel", hvorefter alarmoperatøren - da borgeren svarede, at det var midt om natten - sagde: "Ja, og hvad så. Det kunne også være juleaften".

Kritisabel opførsel

Politiklagemyndigheden har den 16. december 2016 truffet en afgørelse i sagen fremgår det af en pressemeddelelse.

Politiklagemyndigheden har efter en samlet vurdering fundet, at alarmoperatøren optrådte kritisabelt under alarmopkaldet. Politiklagemyndigheden har herved lagt vægt på, at alarmoperatørens håndtering af opkaldet og måde at udtrykke sig på ikke levede op til forpligtelsen om at optræde høfligt og hensynsfuldt og ikke tog højde for, at borgeren - som følge af den opståede brand - befandt sig i en vanskelig og presset situation.

Det er herefter op til Rigspolitiet at vurdere, om der eventuelt er grundlag for at placere et disciplinært ansvar i anledning af sagen.

Her er hele samtalen mellem anmelder og alarmcentralen:

Varighed 3 min 13 sek.

Opkalder Trine M. Nielsen: TN

Alarmcentralen 112: AC

TN: Trine M. Nielsen; Svinkløv Badehotel - der er brand herude og alarmen er først lige gået på, vi er ved at få folk ud.

AC: Det var godt.

TN: Og der lugter af brand, der er brand i kælderen.

AC: Prøv lige at høre, hvad er adressen er til Svinkløv Badehotel.

TN: Det ved jeg ikke, det er Svinkløvvej - det er en sidevej til Svinkløvvej. Svinkløv Badehotel, du må slå det op - jeg kan ikke lige så det op lige nu.

AC: Prøv lige at høre her, hvad er byen.

TN: Ja, det er oppe ved Åbybro og Fjerritslev.

AC: Fjerritslev.

TN: Det er et stort gammelt træbadehotel.

AC: Ja, det ved jeg godt. Kan du huske postnummeret til Fjerritslev.

TN: Nej, det kan jeg ikke huske, jeg bor i Horsens - ha ha.

AC: For nu skal du høre her. Det er ikke, så nemt er det ikke. Fjerritslev - nu skal du bare se her.

TN: Jeg kan ikke huske nummeret.

AC: Nu skal du bare se her - den har. Fjerritslev - den har 9690, og nu skal vi bare have lige have fundet ud af, hvor det her badehotel, - hvor det ligger henne. Der må være en adresse til det.

TN: Ja, men. Vil I ikke bare være søde, bare at slå det op på Google. Jeg kunne gøre det på 30 sekunder.

Altså. Skriv Svinkløv Badehotel.

AC: Det var sgu da bedre du vidste, hvor du var henne, men nu skal jeg nok gøre det.

TN: Undskyld, ved du - hvor der du - det brænder. og folk står ude midt om natten. De er lige vågnede ved, der ingen brandalarm var.

AC: Man plejer nok at vide, hvor man er henne. Og jeg har - kan jo ikke adressen på Svinkløv Badehotel.

TN: Nej, men det kan man slå op på en GPS og så skriver man Fjerritslev og Svinkløvvej.

AC: Det kan jeg love dig for.

TN: (Samtale med mand i baggrunden) Svinkløvvej et eller andet.

TN: (- do -) , ja, men alarmcentralen. Han skælder mig ud. Vi står her ved en ildebrand.

AC: Svinkløv Badehotel.

TN: Nej, det er en skandale. Her er bælgravende mørkt vil jeg så sige. Ja, og det kan pludselig eksplodere, og det er nede i køkkenet.

AC: Det hedder Svinkløvvej nr. 593.

TN: Ja, det var det jeg sagde til dig.

TN: Jeg syntes, det er fuldstændigt absurd. Du står her og skælder mig ud.

AC: Jeg skælder dig ikke ud, men man

TN: Jo, det kan jeg love dig for.

AC: Ja, men når man ringer efter brandvæsenet, så skal man da vide, hvor man er henne.

TN: Ja, men jeg kan jo ikke adressen, når jeg er gæst her - vel.

TN: Og så skælder du mig da ud.

XX: (mand i baggrunden hos TN) Få hans navn.

TN: Ja, hvad er dit navn. leg hedder Trine M. Nielsen og jeg bor Tremhøjvej 5, 8700 Horsens.

AC: Nu skal du bare se her.

TN: Og det kan du ikke bruge til noget.

AC: J0, det kan jeg sagtens, Nu skal du se her.

TN: Jeg vil gerne vide, hvem du er. -

AC: Jo, det må du gerne få at vide. Jeg hedder og jeg sidder på alarmcentralen i Aarhus, hvis du gerne vil vide det.

TN: Ja.

AC: Det er såmænd ikke så svært.

AC: Og nu har jeg sendt dine, - til Svinkløv Badehotel, og det hedder Svinkløvvej 593, 9690 Fjerritslev.

Og når man skal bruge brandvæsenet, så er der rart at vide, hvor man er henne. Farvel.

TN: Ja, men det er midt om natten.

AC: Ja, og hvad så. Det kunne også være juleaften.

TN: Prøv lige og tal med mine gæster. Prøv lige at sige det samme, som du sagde til mig.

AC: Det kunne også være juleaften, og så skal man da stadigvæk vide, hvor man er, - specielt når det brænder.

TN: (Anden kvinde kommer til TN’s mobil - hun siger) - Prøv lige at høre her, Svinkløvvej 593.

AC: Yes.

TN: (Anden kvinde) 9690 Fjerritslev.

AC: Lige nøjagtig.

TN: (Anden kvinde) Godt.

AC: Og brandvæsenet er på vej.

Samtalen afsluttes.