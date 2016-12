RINGSTED: Midt- og Vestsjællands Politi undersøger onsdag eftermiddag et dødsfald i et hus på Haslevvej nær Sneslev syd for Ringsted.

Ifølge vagtchef Lars Galasz er der noget ved dødsfaldet, der har vakt politiets mistanke.

- Det er en patruljebil, der først kommer derned. Betjentene mener, der er nogle ting, der gør, at det virker mistænkeligt, og derfor har vi sendt nogle efterforskere og en politileder derned for at undersøge det nærmere, siger han.

Politiet modtog klokken 11.55 en melding om en død person i et hus på Haslevvej.

