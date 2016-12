AALBORG: To unge mænd blev tirsdag eftermiddag anholdt efter at have kastet flere store grene ud fra motorvejsbroen på Hadsundvej i Aalborg ned på motorvej E45.

Flere vidner har berettet om, at de så to personer i gang med at smide noget ned på motorvejen, og en bilist har anmeldt til politiet, at pågældende måtte bremse kraftigt og foretage undvigemanøvre for ikke at blive ramt af en større gren.

Et vidne så to personer løbe fra stedet hen imod en bebyggelse i nærheden, og ved Hadsundvej/Golfbakken blev de anholdt af en patrulje og taget med til politigården i Aalborg.

Omkring klokken 17 valgte politiet kortvarigt at afspærre motorvejen for at søge efter spor på stedet, og ifølge vagtchef ved Nordjyllands Politi, Karsten Højrup Kristensen, havde politiet heldet med sig.

- Vi fandt tre stykker træ på 50-100 centimeters længde. Der er tale om sådan nogle gode store kævler til brændeovnen, og jeg tror, de fleste kan forestille sig, hvordan det kan gå, hvis sådan en flyver gennem forruden, siger han.

Ingen bilister kom til skade, men Nordjyllands Politi vil fortsat meget gerne høre fra bilister, der har set de to personer stå på motorvejsbroen eller har måttet undvige nedkastede grene fra broen.

De mænd på henholdsvis 19 og 20 år er af udenlandsk herkomst og skulle i løbet af tirsdag aften afhøres med tolk.

De bliver begge sigtet for overtrædelse af straffelovens § 252 ved at have bragt andres liv i fare.