FREDERIKSHAVN: Henvendelserne er så småt begyndt at tikke ind hos lokalpolitiet i Frederikshavn angående den mand, der i to tilfælde har tilbudt elever fra Bangsbostrand Skole et lift.

- Vi har modtaget flere henvendelser fra folk, der mener at kunne kende den bil, som er blevet beskrevet. Vi vil dog fortsat gerne høre fra folk, og især hvis de kan kradse registreringsnummeret ned, vil det være en stor hjælp, lyder det fra politikommissær Lars Jensen, der er ret sikker på, at de nok skal finde frem til personen,

- Det er jo ikke mange røde biler med en hvid stribe, der kører rundt i Frederikshavn, siger Lars Jensen.

Han understreger, at der ikke er begået noget strafbart, men at politiet gerne vil tale med den mand, der har tilbudt eleverne et lift.

- Det kan jo godt være, at han har ment det godt, så vi skal være forsigtige med at piske en stemning op på nuværende tidspunkt, siger Lars Jensen.

Hos lokalpolitiet i Frederikshavn hilser man fortsat henvendelser velkommen, og har man set noget kan man kontakte politiet på 1-1-4.