Diskotek lukker med et brag nytårsaften

Juledage højsæson for fitnessindmeldelser

Tyrkiske og russiske kampfly angriber IS i Syrien

- Det kunne jo være, at han er væltet og har slået sig og ikke selv været i stand til at tilkalde hjælp, siger Klaus Baagøe.

Mens politiets helikopter foreløbig har indstillet afsøgningen af området på grund af et brændstofstop, så er eftersøgningen med hundepatruljer blevet intensiveret sidst på aftenen.

Han kørte hjemme fra sidst på formiddagen klokken 11 og var forventet hjemme igen klokken 16, så familien har ventet et par timer, før de ringede til os, siger Klaus Baagøe.

- Det er en mand fra Vejen-området, der har været ude at cykle. Han skulle have været hjemme sidst på eftermiddagen, og det er han ikke kommet, siger vagtchefen.

