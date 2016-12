HJALLERUP: Striden mellem de tre parter asfaltfabrikken NCC Roads i Hjallerup, Brønderslev Kommune og naboer har nu taget et sådant omfang, at formand for Brønderslev Kommunes teknik- og miljøudvalg (K), beder om, at kammertonen bruges i fremtidig korrespondance.

- Jeg har en klar forventning om, at der fremover benyttes en urban tone, skriver han til parterne i sagen.

Han skriver videre, at injurierende eller nedladende tilkendegivelser ikke accepteres.

Det er specielt et brev til borgmester Mikael Klitgaard (V), der er faldet udvalgsformanden for brystet.

Her beskylder naboer Brønderslev Kommune for at gøre NCC Roads tjenester.

En nabo, Bernhard Frost Zachariassen skriver blandt andet til borgmesteren omkring en partshøring i NCC-sagen:

"Der er kommet svar fra XXX (kommunal medarbejder) vedrørende udsættelse på svar af partshørelse, og det kan jeg ikke bruge til noget, jeg føler at jeg bliver pisset op og ned ad ryggen og er ude for en magtfordrejning uden lige.

Det Bernhard Frost Zachariassen og andre naboer er fortørnet over, at de 22. december får en frist til 4. januar, der dog efter klage forlænges til 6. januar.

Karsten Frederiksen understreger, at det er et enigt teknik- og miljøudvalg, der står bag de beslutninger, der er truffet i sagen.

- Ethvert byrådsmedlem har mulighed for at få en sag behandlet i byrådet, påpeger Karsten Frederiksen.

I øvrigt har Karsten Frederiksen tilbudt, at han og næstformand i udvalget, Hildo Rasmussen (S), en af de første dage i det nye år mødes med naboerne i bestræbelserne på at få renset luften i sagen, der har verseret længe.

Ifølge forvaltningen i Brønderslev Kommune er en frist på 7-14 dage meget rimelig.

Karsten Frederiksen understreger, at da der er møde i teknik- og miljøudvalget allerede mandag 9. januar, og derfor skal naboerne udtale sig forinden.

- Vi kan også på dette møde udsætte partshøringen, siger Karsten Frederiksen til NORDJYSKE.