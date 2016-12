THISTED: Udfaldet var givet allerede inden Thisted Kommunalbestyrelse tirsdag aften tog stilling til, hvor mange af de otte områder, der var indstillet til det videre arbejde med kommunens vindmølleplan.

Et enigt udvalg for klima, miljø og teknik, KMTU, stod bag en indstilling om otte områder.

Men tirsdag fra morgenstunden oplyste borgmester Lene Kjelgaard Jensen (V), er der inden kommunalbestyrelsens møde - og på trods af udvalgets indstilling, var politisk enighed om tre og ikke var otte områder.

Det er Tagmark, Nørhå Nord og Sindrup, der indgår i det videre arbejde med vindmølleplanen.

Debat trods enighed

Alligevel blev et halvt hundrede tilhørere fra nogle af de berørte områder vidner til en tre kvarter lang debat før enigheden bekræftet.

25 medlemmer af kommunalbestyrelsen stemte for at arbejde videre med de tre områder.

Kun Jens Otto Madsen (EL) og Ib Poulsen (DF) stemte imod den løsning.

Den lange debat handlede mere om det hidtidige arbejde med vindmølleplanen og om at uddele verbale tæsk ikke mindst til udvalgsformand Kaj Kirk (DF).

Ulla Vestergaard (S) kaldte det en uskøn og træls proces, som har "sendt en masse mennesker på en følelsesmæssig rutsjetur" blandt andet fordi udvalget har arbejdet for en vindmølleplan med otte mulige områder i spil - til trods for, som Henning Holm (S), udtrykte det, at alle burde vide, at ikke var realistisk.

Tre kan blive til et

- Nu står man med tre områder. Måske ender det med, at der blot er et tilbage, sagde han med henvisning til, at arbejdet med at finde ud af om det reelt er muligt at rejse møller på de tre områder først begynder nu.

- Vi kan lære af processen frem for at diskvalificere den. Lad os se det som en succes, at vi nu arbejder videre med tre områder, sagde Niels Jørgen Pedersen (V).

- Debatten har vist, at der er forskellige argumenter for den beslutning, der er taget. Men det er det politisk opnåelige, der er enighed om, konstaterede Jens Kr. Yde (K).

Den opfattelse delte han med Kaj Kirk. Også han gik ind for de tre områder som det, der var muligt.

- Men de er fundet på en underlig måde, sagde han og konstaterede, at den proces, som fik massiv kritik, havde kostet både udvalg for forvaltning masser af tid.

- Men flertallet uden for KMTU ved bedre. Uden at have brugt så meget tid. Det er demokratiet. Jeg føler, det har været en proces i modvind fra begyndelsen, men udvalget har været enig hele vejen igennem, sagde han