Kirsten Holst har også holdt et hav af foredrag for elever på EUC Nord, sygeplejestuderende og skolelever, ligesom kommende brugere har hørt om den mad, der leveres fra kommunen.

HJØRRING: Der bliver meget stille på Køkkenområdet efter 1. marts, når lederen for området, Kirsten Holst, er gået på pension.

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at NORDJYSKE Medier anvender cookies. Denne information deles med tredjepart.

Læs mere om cookieregler og persondatapolitik her. Jeg accepterer cookies