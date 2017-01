IS dræber 32 i Bagdad mens fransk præsident besøger Irak

Agnete Svendsen måtte have hjælp af sønnen til at købe en ny postkasse og sætte den op.

Naboer så tre drenge løbe fra stedet og forsvinde i en have. Selv om naboer løb efter drengene, var de over alle bjerge.

- Der lød et kæmpebrag nytårsaften, som sprængtes en bombe. Postkassen røg i 20 stykker, selv om den var tapet til med masse af tape, fortæller Agnete Svendsen.

En af dem, det er gået ud over er Agnete Svendsen, Buurholtvej 41 i Øster Brønderslev.

ØSTER BRØNDERSLEV: Det er ikke få postkasser, der har måttet lade livet her omkring nytårsskiftet.

