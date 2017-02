I et opslag på Facebook søger præsten i Brønderslev Sogn, Gitte Lykke Andersen, hjælp til en gravid kvinde.

Sognepræsten leder efter folk, der har babyudstyr til overs til en kvinde, der står i en situation, hvor hun mangler alt til sin baby, der kommer til verden i marts måned.

Gitte Lykke Andersen er overvældet over de mange tilbagemeldinger, der har været på facebook:

- Det er gået så hurtigt! Der er allerede en, der har skrevet, at hun har en vugge, en anden har puslebord og mange har tilbudt tøj og andet, og så er der en helt i Aalborg Øst, der har skrevet, at vi kunne komme og hente dyne og pude hos hende, så det er jo helt vildt, hvordan folk de gerne vil hjælpe, siger Gitte Lykke Andersen.

Kvinden, der er kommet til præsten, er i 20’erne. På grund af voldsomme uroligheder i hjemmet har hun været nødsaget til fra den ene dag til den anden, at bryde op og finde hjælp i Brønderslev. I tre uger har Gitte Lykke Andersen været i kontakt med den unge kvinde, og hun har allerede hjulpet hende med ansøgninger til økonomisk støtte og menighedspleje.

- Jeg er aldrig blevet kontaktet om den her type problemer før, og jeg har altså været præst i 13 år, siger Gitte Lykke Andersen.

Den gravide kvinde har på grund af babyens størrelse problemer med at gå, så præsten har besluttet, at hun også gerne vil hjælpe med at hente tingene, hvis der bliver tilbudt noget længere væk end Brønderslev.

- Jeg har simpelthen valgt at gå all in på hende her. Hun ringede til mig hviskende og spurgte om hjælp, og jeg kunne høre, at det kom fra hjertet, siger præsten i Brønderslev Sogn.

Hvor meget, der bliver samlet ind, er Gitte Lykke Andersen spændt på. Men indtil videre er hun meget overrasket over den store opbakning, der allerede har været.