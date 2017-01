BRØNDERSLEV: Støttekredsen for Nordjyllands Idrætshøjskole inviterer igen til sine populære nytårskoncerter med Prinsens Musikkorps. Denne gang er Rasmus Bjerg solist. Dirigent René Bjerregaard Nielsen ser frem til samarbejdet med den musikalske komiker og skuespiller.

- Vi synes, at vi byder på et brag af en koncert med besøget af Prinsens Musikkorps 22. januar, kl. 15.

- Koncerten bliver således et overflødighedshorn af musikalske lækkerier og samtidig bliver der rig lejlighed til at få sig et godt grin, idet komikeren og skuespilleren Rasmus Bjerg er solist, siger formand for støttekredsen, Marianne Nellemann.

Rasmus Bjerg er nok mest kendt for sine evner til at få publikum i godt humør. Han har imidlertid også en veludviklet musikalsk side, forklarer musikkorpsets dirigent René Bjerregaard Nielsen, der dirigerer nytårskoncerterne.

- Det er et scoop, at vi har fået fat i Rasmus Bjerg. Jeg har tidligere arbejdet sammen med ham hos Sønderjyllands Symfoniorkester, og jeg har altid beundret ham for hans humor, opfindsomhed og ikke mindst hans store musikalitet, siger René Bjerregaard Nielsen.

Rasmus Bjerg blev uddannet fra Statens Teaterskole i 2000, og de efterfølgende tre år var han tilknyttet Det Kongelige Teater. Han har haft en stribe roller, herunder som Pontius Pilatus i musicalen "Jesus Christ Superstar". Mange kender imidlertid Rasmus Bjerg fra tv og hans optrædener i blandt andet "Livvagterne", "Ørnen" og som cirkusdirektør i det populære "Cirkus Summarum" med figurer fra tv-kanalen Ramasjang.

Prinsens Musikkorps gæster i alt 11 byer i forbindelse med nytårskoncerten og billetter til den 22. januar kan købes på støttekredsens hjemmeside.