USA: Skuespillerinden Carrie Fisher, som er mest kendt for sin rolle som prinsesse Leia i "Star Wars"-filmene, er i kritisk tilstand efter at være blevet ramt af et hjerteanfald fredag.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Den 60-årige Fisher var på vej fra London til Los Angeles på et passagerfly, da hendes hjerte pludselig holdt op med at slå. Flypersonale fik det dog i gang igen med hjælp fra en hjertestarter om bord.

Hjerteanfaldet skete ifølge flere amerikanske medier omkring 15 minutter før landingen i Los Angeles International Airport. Herfra blev Fisher straks kørt til hospitalet UCLA Medical Center og lagt i respirator.

Skuespillerindens yngre bror, Todd Fisher, siger, at hun er i kritisk tilstand og forbliver indlagt på en intensiv afdeling på hospitalet i Los Angeles.

- Det ville ikke være rigtigt at beskrive hendes tilstand som stabil. Jeg siger, hverken hun er i bedring eller det modsatte, siger Todd Fisher til nyhedsbureauet Reuters.

Den amerikanske skuespillerinde blev verdenskendt som prinsesse Leia i den originale "Star Wars"-trilogi. Den har været et kulturfænomen siden udgivelsen i årene fra 1977 til 1983.

Carrie Fisher har ofte talt og skrevet om et mangeårigt stofmisbrug og psykisk sygdom.

Igennem interviews i årenes løb har hun således fortalt om sin diagnose som bipolar og sin afhængighed af receptpligtig medicin og kokain, som hun har indrømmet, at hun tog under indspilningerne af "The Empire Strikes Back" fra 1980.

I november i år afslørede Carrie Fisher i sin bog "The Princess Diarist", at hun havde en affære med skuespilleren Harrison Ford under indspilningerne til den første "Star Wars"-film.

Den i dag 74-årige Harrison Ford spiller Han Solo i filmene.

- Det var så intenst. Det var Han og Leia i løbet af ugen og Harrison og Carrie i weekenderne, fortalte hun i et interview med magasinet People om den kortvarige affære.

Da filmen blev indspillet i 1976, var Carrie Fisher 19 år gammel.

Da indspilningerne var forbi, var affæren det også, og Ford tog hjem til sin daværende kone, Mary Marquardt, som han har to børn med.

Fisher og Ford blev genforenet professionelt for en stund, da de to oprindelige stjerner spillede med i "Star Wars: The Force Awakens", der havde premiere i 2015.

