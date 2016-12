AALBORG: Plejeleverandøren OP Plejeservice ApS indstiller med øjeblikkelig virkning leveringen af visiteret pleje i Aalborg Kommune

Aalborg Kommunes egen leverandørenhed Hjemmepleje Aalborg tager fra i dag kl. 13.00 hånd om de 58 borgere, som modtager hjælp til personlig pleje og som har brug for hjælp her og nu.

- Alle vil fortsat få den hjælp til personlig pleje, som de har behov for, lyder det fra rådmand Thomas Krarup i forlængelse af morgenens meddelelse om, at OP Plejeservice ApS har besluttet at lukke firmaet med øjeblikkelig virkning.

- Det er beklageligt, når en af vores leverandører under frit valg ophører og naturligvis særligt beklageligt, når leverandøren vælger at lukke med få timers varsel mellem jul og nytår. Vi har overblik over de berørte borgere, som modtager hjælp til personlig pleje, og dem tager vi hånd om allerede i dag, uddyber Thomas Krarup. Han lægger dog ikke skjul på, at det er ærgerligt, at leverandøren vælger kun at give kommunen 4 timers varsel, især når lukningen sker netop mellem jul og nytår, hvor alle ved, at mange medarbejdere er på juleferie. Thomas Krarup vil slet ikke udelukke, at der kommer et juridisk efterspil i forhold til firmaet. - Men i første omgang koncentrerer vi os om at tage vare på borgerne. Så må vi kigge på mulighederne for at kræve de ekstraudgifter dækket, som OP Plejeservice ApS via det korte varsel har påført kommunen, slutter Thomas Krarup.

Hjælp til personlig pleje er altid højt prioriteret

Borgere, som modtager hjælp til personlig pleje, er helt afhængige af den daglige hjælp til for eksempel at tage medicin. Derfor er Aalborg Kommunes første prioritet at sikre hjælpen borgerne. Det drejer sig om i alt 58 plejekrævende borgere.

Situationen betyder, at de berørte borgere kan opleve at få hjælp lidt forsinket i dag. Men Aalborg Kommune vil sørge for, at alle borgere får den nødvendige hjælp. Alle berørte borgere vil i løbet af dagen få leveret et brev med information om lukningen og at kommunens egen hjemmepleje sørger for at levere hjælpen, indtil borgerne får valgt en erstatning for OP Plejeservice ApS.

Det er det tredje private plejefirma, der på ganske kort tid har kastet håndklædet i ringen over for Aalborg Kommune.