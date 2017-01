REBILD: Hele tre afstemninger skulle der til i byrådssalen i Støvring torsdag aften inden der kunne træffes en endelig beslutning om hvor vidt Rebild Kommune skal bekoste udgifterne til etablering af fem ladestandere eller ej placeret rundt på centrale steder i kommunen til opladning af elbiler.

For ved de to første afstemningen om et ja eller nej til projektet var der i lighed med situationen i økonomiudvalget stemmelighed, fordi Bent Skovgaard Olsen (Ø) begge gange forholdt sig neutralt til spørgsmålet.

Helt nyt forslag til afstemning

Et forslag fra Søren Søe fra Oplandslisten om nu at droppe det kommunale projekt og i stedet afvente et eventuelt udspil fra Energistyrelsen om deres reaktion på at Rebild Kommune nu trækker sig ud af den fælles samarbejdsaftale indgået i 2015 med Region Nordjylland, Hjørring og Aalborg Kommune samt Aalborg Havn om at øge brugen af e-mobilitet i Nordjylland inden byrådet eventuelt igen tog sagen op til fornyet overvejelse kunne til gengæld samle et flertal på 12, hvor 9 stemte imod og de resterende fire medlemmer i byrådet var neutrale.

Det eventuelle udspil fra Energitilsynet har baggrund i at partnerskabet tidligere har søgt om tilskud fra Energistyrelsen til opsætning af ladestandere og fået tilsagn om økonomisk støtte.

Om dette tilsagn om tilskud vil blive ændret for alle involverede parter ved Rebild Kommunes udtræden har Energistyrelsen nemlig direkte adspurgt i et kommunalt brev inden byrådsmødet ikke kunnet give byrådet et entydigt svar på.