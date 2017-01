NØRAGER: Et frugtbart samarbejde mellem Børnehaven Regnbuen i Nørager og Rebild Kulturskole blev forleden højtideligt fejret med fernisering og koncert i børnehøjde.

Gennem otte uger har kulturskolens billedkunstlærer Thit Wolsgaard Asmussen og sang/musik-lærer Rikke Kamedula Skovsbo i samarbejde med Børnehaven Regnbuen arbejdet sammen i et projekt med fokus på børnenes sprogudvikling.

Med sang, billedkunst og eventyr som overordnet tema har børnene leget sig gennem forløbet, som har udfordret dem både sprogligt og kreativt.

Der blev sunget højt og engageret, da børnene gav en lille koncert for at vise hvad de havde lært.

Derefter kunne de stolt vise far og mor udstillingen med fantastiske billeder malet med drageklør, fantasifulde stentrolde og flotte eventyrtegninger og - ikke at forglemme - få sig en saftevands "drink" og en nævefuld saltstænger.

Flere forældre fortæller, at de i forløbet har oplevet, at deres børn er begyndt at synge rigtig meget, og at de har genfortalt fantastiske eventyr.

I det hele taget betegner alle parter samarbejdet mellem kulturskole og børnehave som en stor succes, som det derfor også er planen at bygge videre på i fremtiden.