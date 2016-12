Stormvarsel får færgeselskaber til at aflyse

Tysklands landstræner advarer mod at udvide fodbold-VM

Liverpool-profil sigtet for spirituskørsel

Nu begynder ræset: Vi bytter gaver for en kvart milliard

Mand ramt af politiets skud under anholdelse

C) Viborg HK

C) Esbjerg

C) 23

C) 100 meter fri

C) Rusland

C) 6

C) Lukas Spalvis (AaB)

C) Sønderjyske

9. FC København vandt i maj pokalfinalen i fodbold for anden sæson i træk. Hvem slog københavnerne i finalen?

C) Det sluttede uafgjort, og Europa beholder dermed titlen som forsvarende mester

C) 33

C) Nicki Pedersen

C) Sebastian Vettel

C) LeBron James

C) 1-0 til Portugal

3. Portugal blev europamester i fodbold med en finalesejr over Frankrig. Men hvad sluttede kampen?

C) Rafael Nadal

2. Efter mere end to år måtte serberen Novak Djokovic i november overlade førstepladsen på mændenes verdensrangliste i tennis til en anden. Hvem blev ny verdensetter?

C) 2

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at NORDJYSKE Medier anvender cookies. Denne information deles med tredjepart.

Læs mere om cookieregler og persondatapolitik her. Jeg accepterer cookies