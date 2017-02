ØSTERILD: Markeringslysene på testcentret i Østerild er fra og med 1. februar blevet radarstyrede.

DTU har fået dispensation til at lade de hvide markeringslys på testcentret, også kaldet hindringsbelysningen, styre af radar.

Dispensationen fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen gælder for perioden 1. februar 2017 til 31. januar 2022.

Dispensationen gør det muligt at lade radaren styre de hvide lys efter behov.

Det vil sige, at lysene er slukket, når "radarsystemet positivt kan godtgøre, at der ikke er luftfartøjer inden for en radius af 5.500 meter fra Vindmølletestcenter Østerild", fremgår det af dispensationen, hvor det samtidig understreges, at "Hindringsbelysningen på masterne bibeholdes uændret med højintenst, blinkende hvide lys".

Selv om det hvide hindringslys nu kan radarstyres, stilles der efter dispensationen krav om, at der "oprettes lavintensive faste røde hindringslys på masterne".

Desuden skal der være "lavintensiv fast rød belysning på en af de til enhver tid tilstedeværende midterste tre vindmøller", fremgår det af dispensationen.

Det røde lys skal være tændt hele tiden.