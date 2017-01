VENNEBJERG: Som byrådsmedlem i Hjørring kommune for Venstre, så er det jo ikke så dårligt at have et godt tag på de røde - og det har Svenning Christensen tilsyneladende, i hvert fald, når det kommer til ræve.

Torsdag aften vendte gartneren og landmanden retur til privaten efter en svømmetur og et logemøde, og hustruen kunne fortælle, at Mikkel Ræv havde været på besøg - den var gået ind af en kattelem og via en mellemgang var den kommet ud i stalden, hvor den have taget en gammel hane, der har galet for sidste gang.

Om morgenen var den gal igen. Ræven var vendt tilbage, nu via en anden åbning - en gås døde, mens en anden blev lemlæstet. Svenning Christensen så ræven bag en minilæsser - og efter sådan cirka et kvarters stirrekonkurrence, vovede den pelsen og forsøgte at komme væk. Men Svenning ramte plet med et slag fra et skaft fra en skovl.

Svenning Christensen kan se på pelsen, at ræven har haft skab - og det er måske også derfor, at den har opført sig lidt usædvanligt ved at smutte gennem en kattelem i beboelsen.

For få år siden overraskede Svenning Christensen en anden ræv i sit hønsehus, og den ondulerede han med de bare næver - indtil videre har han ikke bragt disse metoder med ind i byrådssalen, så de politiske kolleger bør kunne tage det helt roligt - også når der bages rævekager ...tn