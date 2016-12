SILKEBORG: Det lykkedes ikke for kvinderne i FCM Håndbold med nordjyske Stine Jørgensen på holdet at hjemføre pokaltrofæet for tredje år i træk.

I fredagens finale i Final4-stævnet tog Randers HK en både overraskende og komfortabel sejr på 27-21 over FCM, der befandt i sin femte pokalfinale på stribe.

Randers lod sig ikke påvirke af, at holdet torsdag måtte igennem 80 effektive spilminutter for at slå TTH Holstebro efter to gange forlænget spilletid i semifinalen.

Det kronjyske hold var bedst bortset fra i indledningen og tog fordel af et par lange scoringspauser af FCM.

Midtjyderne buldrede af sted fra start og bragte sig på 6-2 efter seks minutter. Men derefter fulgte en mere end 13 minutters midtjysk scoringspause, så Randers kunne vende stillingen til føring på 7-6.

FCM fandt dog sig selv og kom foran 9-7, men igen svarede Randers tilbage, så pausestillingen lød 10-10.

Nu havde Randers for alvor fået tro på overraskelsen, og kronjyderne dominerede straks efter pausen.

15-12 førte holdet efter knap seks minutter, og efter ti spillede minutter brød landsholdsfløj Maria Fisker igennem og sørgede for Randers’ første føring på fire mål til 18-14.

Viborg havde slet ikke modtrækket i denne periode, og opsangen fra træner Kristian Kristensen under en timeout havde heller ingen effekt.

Randers kørte bare på, og med sit sjette mål i kampen bragede Mie Højlund sit hold på 20-14.

Denne gang sneg FCM’s scoringstørke sig op på mere end otte minutter, inden landsholdsanfører Stine Jørgensen reducerede til 15-21 på et straffekast.

Det rystede ikke Randers. Ryan Zinglersens tropper gik ind til de sidste syv minutter med en føring på seks mål, og da Camilla Dalby tre minutter senere scorede til 26-17, var den sidste spænding elimineret.

Tidligere fredag sejrede Viborg HK med 25-23 over TTH Holstebro i kampen om tredjepladsen i Final 4-stævnet.

/ritzau/