BRØNDERSLEV: Rasmus Bjerg byder nytåret velkomment i Brønderslev. Rasmus Bjerg er solist ved Prinsens Musikkorps’ nytårskoncert. Og publikum kan se frem til en koncert, hvor Rasmus Bjerg er meget mere end sjov. Han er nemlig også en dygtig sanger.

Faktisk kunne hans karriere været gået i en retning med meget mere musik og meget mindre skuespil.

Rasmus Bjerg havde engang en drøm. En drøm om at blive operasanger. Det var dengang, hvor han som amatørskuespiller havde roller i operetter og musicals, og hvor folk roste hans stemme og sang og ikke hans skuespil og evne til at få folk til at grine.

- Så måske blev jeg skuespiller lidt i trods, siger han med et glimt i øjet.

- Heldigvis har jeg fået lov at synge en del de senere år i forbindelse med forskellige roller, og jeg nyder meget musik og sang, tilføjer han.

Søndag 22. januar får publikum lejlighed til at opleve, at Rasmus Bjerg både kan synge og kender kunsten at få publikum til at grine og føle sig godt tilpas. Det sker, når han er solist ved Prinsens Musikkorps’ Nytårskoncert på Nordjyllands Idrætshøjskole i Brønderslev.

Rasmus Bjerg er selv opvokset i en lille by ved Kolding, og han glæder sig til at komme med Prinsens Musikkorps på turné.

- Det er en fantastisk mulighed for at komme ud i de små kroge af landet. Det glæder jeg mig meget til. Det er rart at komme ud og møde publikum der, hvor de er. Og hvor der måske ikke er de samme muligheder for at få koncert- og teateroplevelser som i de store byer. Jeg glæder mig til forhåbentligt at kunne give folk en god oplevelse, siger Rasmus Bjerg.

Skuespilleren, der blandt andet er kendt fra TV2-udsendelserne "En bid af historien", DR’s "1864", som cirkusdirektør i det populære "Cirkus Summarum" og en stribe film, havde heller ikke brug for lang tid til at overveje tilbuddet om at være solist ved Prinsens Musikkorps’ Nytårskoncert.

- Jeg havde ingen betænkeligheder, siger Rasmus Bjerg.

Til nytårskoncerten kan publikum opleve et meget blandet repertoire. Rasmus Bjerg vil blandt andet sende en musikalsk hilsen til en af Danmarks mest folkekære sangere. Ole Bornedal er så småt i gang med optagelserne til en film om John Mogensen. En rolle, som Rasmus Bjerg skal spille.

- John Mogensen havde en mave, der minder lidt om min, måske derfor blev jeg spurgt, siger Rasmus Bjerg med et smil på læben og tilføjer, at han glæder sig til at præsentere publikum til nytårskoncerterne for netop John Mogensen.

- Jeg kan godt føle lidt slægtskab til hans musik i al dens enkelthed og ærlighed, siger Rasmus Bjerg.

Lige nu er al hans fokus dog rettet mod nytårskoncerterne med Prinsens Musikkorps.

- Og jeg glæder mig helt vildt meget. Det er en udfordring specielt for mig, men jeg ved, at de er virkeligt dygtige musikere, og at vi alle føler en stor glæde ved musikken, siger Rasmus Bjerg.

For information om spillesteder og billetsalg tjek Prinsens Musikkorps hjemmeside.