Ehlers laver point for femte NHL-kamp i træk

Pirater mistænkes for drab på filippinske fiskere

Kig Ind og Pensionistforeningen står for arrangementet, og der er forsalg af billetter på himmerlandsbilletten.dk og på Nørager Bibliotek.

Det er ikke bare en fortælling om betagende natur, eksotiske dyr og farverige mennesker - men også en historie om fem sydafrikanske politifolk, der bruger en hel arbejdsdag på at sikre to pensionister i en havareret dansk bil ikke lider overlast.

NØRAGER: Selv om begge har rundet de 60 år, er eventyrlysten for Anne Grethe Trangbæk og Helge Rude på ingen måde gået på pension.

