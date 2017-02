VENDSYSSEL: 22. kreds under Dansk Blindesamfund dækker kommunerne Frederikshavn, Læsø, Brønderslev og Hjørring - og her er humøret højt i øjeblikket på grund af et godt salgstal af bladet Blindes Jul.

- Takket været gode sælgere og mange købere som gerne vil læse de gode historier og hygge sig med madopskrifter og opgaverne i bladet, blev julen 2016 en succes, siger distributør Jørgen Torp, Hjørring

Med 19.042 eksemplarer solgt af af Blindes Jul blev der slået salgsrekord; der var kun 105 blade tilbage.

- Det giver også et flot overskud alene i Vendsyssel på ca. 274.000 kroner. Og god PR for kredsen, at bladet ligger ude i så mange hjem, siger Jørgen Torp, der i 1989 overtog distributør-opgaven.

Dengang blev der solgt ca. 10.000 eksemplarer af Blindes Jul.

Overskuddet går til kredsens egne medlemmer og til arbejde med blinde og svagtseende i Vendsyssel, blandt andet undervisning, kurser og arrangementer.

- Uden disse penge ville det være umuligt at drive en kreds med de aktiviteter, vi har. Disse midler er til stor glæde for alle, og er med til at forebygge ensomhed, som er den synshandicappedes værste fjende, siger Jørgen Torp.tn