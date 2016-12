DANMARK: Den tid, hvor det at blive 100 år var lidt af en sensation - og med garanti gav en overskrift i lokalavisen er så småt ved at være forbi. De sidste årtier er danskerne nemlig blevet ældre og ældre.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af danskere over 100 år er ti-doblet over de sidste 25 år. I 1981 var 111 danskere over 100 år. I dag er 1111 danskere fyldt 100 år, skriver Ekstra Bladet.

Ifølge professor i epidemiologi og leder af Dansk Center for Aldringsforskning på Syddansk Universitet, Kaare Christensen, en der en naturlig forklaring:

- Dem, der bliver 100 år i dag, har hele livet haft det bedre end dem, der blev det for bare tyve år siden. I dag har deres mødre haft det bedre, da de var gravide, de har haft en bedre barndom, skolegang, arbejdsmiljø og fået bedre pleje som gamle.

- Og specielt på sundhedsområdet er der sket meget. Vi skal ikke så forfærdelig mange år tilbage, hvor der var nedskrevne regler med aldersgrænser. Eksempelvis kunne man ikke komme i en CT-scanner, hvis man var fyldt 70 år. I dag opererer man nye hjerteklapper i folk, der er over 90 år gamle. Så de ældre ankommer i dag til en høj alder i bedre stand, og vi gør samtidig også mere ved dem end tidligere, siger han.

Ifølge Kaare Christensen er de væsentligste faktorer for at kunne sætte 100 lys i lagkagen gode gener, miljø, adfærd, tilfældigheder og ikke mindst køn. Den gennemsnitlige middellevetid herhjemme er således i dag 78,6 år for mænd og 82,5 år for kvinder.

Den ældste nulevende dansker er Ellen Adelaide Brandenborg fra Aarhus, der om to uger kan fejre 111 års fødselsdag.