AARS: Op mod 5000 gæster var forbi Messecenter Vesthimmerland i weekenden, og det er ny rekord for traktorudstillingen, der slog dørene op for ottende år i træk.

De mange gæster kunne især glæde sig over den særlige Ford-udstilling, som havde fået en afdeling for sig selv. Det var i anledning af, at det i år er 100 år siden, at den første Ford eller Fordson traktor, som det hed dengang, blev sat i produktion.

- Særudstillingen har helt sikkert trukket nogle ekstra gæster til, siger Nicolaj Holm, direktør for Messecenter Vesthimmerland.

Men på trods af det gode resultat i år, kommer han ikke til at hvile på laurbærrene.

- Vi vil hele tiden forbedre os, og selvom vi slog rekord i år, så er der helt sikkert noget, vi kan gøre anderledes næste år, siger Nicolai Holm.

Han kunne glæde sig over, at udstillingen havde trukket folk fra hele landet, ligesom han også havde talt med enkelte nordmænd og svenskere, der havde fundet vej til Aars for at se på traktorer.