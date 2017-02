MELHOLT: Det kan godt være at alle snakker om præsident Trump i USA og mange af de andre store ting, der sker i Verden, men i Melholt Revyen holder man fast i, at det, der morer folk, er det nære og det genkendelige. Ud fra den idé har man de sidste mange år lavet sjove, hyggelige og særdeles populære revyer, der fylder det gamle forsamlingshus til bristepunktet.

Årets revy, der netop i denne tid er ved at blive finpudset, lever da også fint op til sine forgængere. Den er fyldt med monologer, sange og små numre om at alt det, der er sket i Melholt og omegn.

- Vi synes selv, det er sjovt at tage fat på os selv og gøre lidt grin med det på en kærlig måde, siger Kaj Mortensen, der spiller med og samtidig er instruktør.

- I år går vi dog lidt uden for Melholt, idet Dronningen og Prins Henrik og deres beslutning om ikke at ville fejre deres guldbryllup er med. Bortset fra det nummer er det lokale folk, der bliver taget under kærlig behandling. Vi har vores faste indslag, som vi kalder ’Bænken’. Her er der plads til at snakke om både stort og småt. Og det gør vi, slutter Kaj Mortensen, inden han igen går på scenen for at øve sammen med de øvrige aktører. Det er i år Alice Andreasen, Thomas Mortensen, Yvonne Haubard, Sanne Mortensen, Else Karlsen, Henning Karlsen. Revyorkestret udgøres som altid af Lindy Jensen på harmonika.

Der er generalprøve 2. februar og premiere 4. februar, hvor der startes med fællesspisning. Efter forestillingen spiller Otto og Henrik op til dans.