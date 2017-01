HOBRO: Hvad der egentlig blot startede som et "forsøg" i Hobro Idrætscenter for et år siden, er på noget nær rekordtid vokset til, hvad arrangørerne selv betegner som "en kæmpe succes".

Allerede i fjor samlede Outlet-messen i Hobro godt 4.000 besøgende.

Det besøgstal kunne meget vel gå hen at blive blive slået, når der i den kommende weekend påny inviteres til Outlet-messe i Hobro i et samarbejde mellem Hobro Idrætscenter og Messecenter Vesthimmerland i Aars.

- Fra hele Jylland - og endda fra København - kommer udstillerne lørdag og søndag til Hobro for at give hobroenserne mulighed for at lave en seriøs god januar-handel.

- Og mon ikke vi igen i år kommer til at tiltrække adskillige besøgende fra resten af Mariagerfjord, Rebild og ikke mindst fra Randers, gætter messecenter-direktør Nicolaj Holm med en fortid som byrådsmedlem i Mariagerfjord.

Med på udstillingen 28. og 29. januar er i alt 30 udstillere indenfor tøj, sko, accessories og boligtilbehør.

Og yderligere et antal udstillere står på venteliste - i tilfælde af at der evt. skulle indløbe et sidste øjebliks-afbud eller to.

Tovholder på "Outlet i Hobro" er Inge Bjørn, der er projektleder i Messecenter Vesthimmerland.

Hun kan med tilfredshed konstatere, at det overhovedet ikke har været noget problem at sælge standene på årets outlet-messe.

- Med den publikumssucces, vi oplevede i Hobro sidste år, har efterspørgslen efter stande denne gang været større, end vi har plads til at rumme.

- Derfor har vi også allerede besluttet, at vi i 2018 også vil forsøge at fylde den sidste af idrætshallerne i Hobro Idrætscenter med udsalgsvarer, bebuder hun.