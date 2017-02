ØSTERVRÅ: Nu går det stærkt med byggegrundene på Bakkevænget i Østervrå, hvor Frederikshavn Kommune kan melde enten solgt eller reserveret på alle grundene fra den nyeste udstykning.

Der er fart på salget af byggegrunde på Bakkevænget i Østervrå. Faktisk så meget, at der blev solgt to byggegrunde i februar på under to uger. Nu er der kun to ledige grunde tilbage fra den nyeste udstykning fra 2014. Begge ér reserveret.

- Vi har tidligere solgt en byggegrund om året på Bakkevænget i Østervrå. Altså en i 2014, en i 2015 og en i 2016, men allerede på den første arbejdsdag i år blev vi ringet op flere gange, og det endte med to reservationer på samme dag, siger Jette Højriis fra Ejendomscenteret.

Den nyeste udstykning er fra 2014, og består i alt af 7 boliggrunde, som er yderst populære. I Ejendomscenteret afventer man nu svar fra potentielle købere til de sidste to byggegrunde, der begge er reserveret i en måneds tid endnu.

Attraktiv beliggenhed i aktiv by

Østervrå ligger i smørhullet af Vendsyssel med ca. 20 km til Frederikshavn, Sæby, Hjørring og Brønderslev.

Det er en aktiv by med et rigt foreningsliv - og byggegrundene er attraktivt beliggende tæt på skole og med direkte udsigt til åbent landskab.