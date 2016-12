DANMARK: Investorer fra ind- og udland opkøber i stigende antal de danske landbrugsbedrifter.

Det skriver Jyllands-Postens erhvervsmedie Finans.

De danske gårde er faldet voldsomt i pris under de seneste års landbrugskrise og ligner nu en attraktiv investering for velhavere, som ellers må nøjes med en negativ rente i banken eller en stor risiko på aktiemarkederne.

Investorerne er begyndt at afsøge markedet for danske landbrugsejendomme i løbet af 2015 og 2016, og nu er der for alvor ved at komme gang i salget.

Eksterne investorer

- Vi har det seneste år oplevet en stærkt stigende interesse fra eksterne investorer (investorer uden for landbruget, red.), som overvejer køb af danske landbrugsbedrifter, siger Michael Haahr Andersen, afdelingsdirektør i Jyske Bank.

Banken har allerede medvirket i enkelte salg til eksterne investorer. Michael Haahr Andersen er overbevist om, at 2017 vil byde på en betydelig stigning i antallet af gårde, der sælges til eksterne investorer.

Blue Harvest, der har base i Schweiz, er et af de selskaber, som allerede er i fuld gang med at opkøbe danske gårde på vegne af udenlandske velhavere.

Henvendelser fra Kina

Jens Ohnemus, administrerende direktør for Blue Harvest, oplyser til Finans, at selskabet har været involveret i 12 danske landbrugshandler.

- Meget tyder på, at der i 2017 vil komme en markant stigning i antallet af danske gårde, som sælges til eksterne investorer. Vi har identificeret mulige investeringer i dansk landbrug for over en milliard kroner, siger han til Finans.

Han oplyser, at investorer fra hele verden viser interesse for opkøb af danske gårde, men der kommer især mange henvendelser fra lande som Kina, Tyskland, Irland og Storbritannien.

/ritzau/